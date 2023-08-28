В Иркутске начальника отдела судебных приставов приговорили к 8,5 года колонии за взятку

Суд также назначил ей штраф в размере 16 млн рублей

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к к 8,5 года колонии лишения свободы и штрафу в 16 млн рублей бывшего начальника отдела судебных приставов, которая обвинялась в получении взятки в виде двух квартир за покровительство при строительстве многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Иркутске за получение взятки к реальному лишению свободы осуждена бывший начальник отдела судебных приставов за покровительство при строительстве многоквартирного жилого дома. <…> С учетом мнения прокурора ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере троекратной суммы взятки - более 16 млн рублей", - говорится в сообщении.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствием и судом установлено, что за две квартиры в строящемся доме начальник отдела судебных приставов должна была не обеспечить своевременное и полное исполнение требований судебных решений. Это позволило завершить строительство дома без разрешительных документов.

Как уточнила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, общая стоимость двух квартир на момент получения взятки составляла более 5 млн рублей.

Речь идет об 11-этажном доме на Пискунова, 40 в Иркутске, построенном с грубыми нарушениями. В Октябрьском отделе судебных приставов Иркутска находились на принудительном исполнении производства по судебным решениям о запрете совершения действий по строительству дома. Начальник отдела получила взятку за ненадлежащую организацию работы по исполнительным производствам.

Как сообщал ТАСС, в 2019 году суд по иску администрации Иркутска вынес решение о сносе этого дома за счет жильцов, так как он построен незаконно. В январе этого года директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Иркутской области Роман Лиходиевский сообщал журналистам, что власти региона при помощи меценатов предоставили новое жилье девяти собственникам квартир. Всего в доме 138 квартир. По данным на январь, фактически там проживали около 40 человек на постоянной основе, не имея юридически иного жилья. 21 января 2023 года суд вынес решение о принудительном выселении жильцов из дома без предоставления иного жилья. При этом ранее выносилось судебное решение о выселении людей с предоставлением жилплощади, однако по неизвестным причинам собственники при поддержке своих юристов обжаловали это решение.