В Дагестане ребенка доставили в больницу с ссадинами после нападения стаи собак

В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что на место происшествия выехали специалисты для осуществления отлова

МАХАЧКАЛА, 28 августа./ТАСС/. Ребенка доставили в больницу с укусом, ссадинами и царапинами после нападения стаи собак в Махачкале. На место происшествия выехала бригада для отлова, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Telegram-каналах распространилось видео, в котором за ребенком у побережья моря в микрорайоне Редукторном гонится несколько собак. Ребенок забегает в воду, на этом запись заканчивается. По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины", - рассказали в ведомстве.

По данным, полученным от МУП "Питомец", на территории, прилегающей к озеру Ак-Гель, волонтерами организована локация временной передержки собак. В пресс-службе отметили, что от жителей поступают обращения, на место ежедневно выезжает бригада для отлова. Власти взяли ситуацию на контроль. Ожидается, что на место, зафиксированное на видео, приедут специалисты МУП "Питомец" для осуществления отлова.

Ранее, в республиканской прокуратуре ТАСС сообщили об организованной в связи с происшествием проверке. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными. Следователи СК РФ организовали доследственную проверку.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что ребенку удалось спастись от стаи из порядка 10 собак. Мальчик добежал до берега моря, животные испугались воды.