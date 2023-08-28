В Энергодаре заявили об атаках ВСУ на город

Украинские войска использовали БПЛА, сообщили в администрации города

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Украинские войска дважды в понедельник атаковали Энергодар в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Ориентировочно в 09:20 мск зафиксировано одно попадание дрона в клумбу на площади возле военно-гражданской администрации города на улице Курчатова. <…> Второе попадание дрона возле жилого дома по улице Курчатова произошло около 09:45 мск", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что информация о разрушениях и жертвах уточняется.