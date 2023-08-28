В многоэтажном жилом доме в Красногорске произошел пожар

Эвакуировали 30 человек

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пожар охватил многоэтажный жилой дом в Красногорске, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В Красногорске, в районе Павшина, происходит крупный пожар в жилом доме. Очаг возгорания находился на балконе последнего этажа и перешел на кровлю", - сказал собеседник агентства.

В областном главке МЧС РФ подтвердили факт пожара. Горит кирпичный четырехэтажный дом на Пионерской улице 1959 года постройки.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Эвакуированы 30 человек, в том числе пять детей.

Очевидцы сообщили ТАСС, что сначала было сильное задымление, столб черного дыма было видно практически во всех районах Красногорска. Сейчас дыма гораздо меньше, открытого огня уже не видно.