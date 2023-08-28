Суд ДНР заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку за обстрел Донецка из РСЗО

В результате обстрела погиб сотрудник военных следственных органов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача за обстрел Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"В суде установлено, что 30 декабря 2022 года в ночное время Храпач, находясь на боевых позициях в Константиновке, с целью уничтожения социальной инфраструктуры, убийства и устрашения граждан, не поддерживающих украинскую власть, обстрелял Киевский район Донецка из РСЗО. В результате попадания шести ракет в гостиничный комплекс "Виктория" погиб проживавший в нем 42-летний сотрудник военных следственных органов, здание комплекса получило существенные повреждения. Мирные граждане не пострадали, поскольку находились в помещениях, куда не попали ракеты", - сообщили в ГВП.

"С учетом позиции гособвинителя суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима", - отметили в ГВП. Он признан виновным в убийстве общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва с причинением значительного ущерба, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.

В свою очередь в пресс-службе СК РФ уточнили, что в результате действий Храпача погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Рыбаков.