В Херсонской области осудили участника вооруженного формирования Украины

Он получил восемь лет и три месяца заключения в колонии строгого режима

ГЕНИЧЕСК, 28 августа. /ТАСС/. Участник вооруженного формирования Украины, в задачи которого входила борьба за возвращение Крыма в состав Украины, осужден на восемь лет и три месяца заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Геническим районным судом вынесен приговор по уголовному делу с классифицирующим признаком ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), возбужденному по материалам УФСБ России по Херсонской области в отношении гражданина Украины 1964 года рождения", - сказано в релизе. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на восемь лет и три месяца с отбыванием в колонии строгого режима.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2016 году осужденный добровольно вступил в функционировавшее на территории Украины незаконное вооруженное формирование, целью которого, помимо продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, является нарушение целостности РФ, а также борьба за возвращение полуострова в состав Украины.