В Запорожской области накануне выборов предотвратили серию терактов

Служба безопасности Украины привлекала исполнителей к сотрудничеству путем угроз и шантажа

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности России выявила агентурную сеть Службы безопасности Украины (СБУ), задачей которой было совершение терактов в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Задержаны несколько местных жителей, каждый из которых выполнял свою роль в серии планируемых взрывов. Все они поддерживали связь с одним и тем же куратором от СБУ. По задумке украинских спецслужб, взрывы планировалось совершить в местах плотного скопления людей. Активизация работы СБУ на этом направлении могла быть связана с предстоящими выборами в Законодательное собрание Запорожской области", - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что исполнители привлекались к сотрудничеству с СБУ путем угроз и шантажа. После согласия содействовать украинским спецслужбам исполнители получали задания проследить за передвижением военной техники, уточнить адреса проживания и личные автомобили руководства региона. "Постепенно задания становились более серьезными - транспортировка взрывчатых веществ, их хранение и закладка, минирование автомобилей, исполнение подрывов. При этом никаких гарантий безопасности после выполнения заданий исполнителям не давали, заставляя их снова участвовать в совершении терактов", - отметил собеседник агентства.

Российские спецслужбы контролировали общение исполнителя одного из терактов со своим куратором, что позволило установить и задержать других участников агентурной сети. Планируемые теракты предотвращены, взрывные устройства уничтожены безопасным способом.