В ЛНР солдата ВСУ, бросившего гранату в пожилую женщину, приговорили к 17 годам колонии

Юрий Кулинич будет отбывать наказание в колонии строгого режима

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Украинский военнослужащий приговорен в ЛНР к 17 годам лишения свободы за гранату, брошенную в пожилую женщину, негативно отозвавшуюся о ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговор Юрию Кулиничу, проходящему военную службу по контракту в воинской части А7364 (198-й батальон 111-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины). Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "л" ч. 2 ст. 105 (убийство по мотивам политической и идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) УК РФ", - говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 26 апреля 2022 года Кулинич, проходя мимо автомобильной заправочной станции, расположенной в Рубежном, услышал, как пожилая женщина негативно высказывалась в адрес украинских военнослужащих. Посчитав, что она является пророссийски настроенным жителем, который негативно относится к Украине, 34-летний Кулинич достал противопехотную оборонительную гранату, извлек из нее предохранительную чеку и, спрятавшись за угол дома, бросил ее в сторону женщины. От травм, полученных в результате взрыва, 76-летняя женщина скончалась.