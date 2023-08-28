В Новосибирской области ФАС нашла нарушения при закупке реагентов для анализа крови

Управление контрактной системы региона неправомерно допустило к участию в аукционе заявку, не соответствующую требованиям закупки

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Новосибирской области обнаружило нарушения при проведении закупки реагентов для анализа крови Управлением контрактной системы региона. К участию в аукционе была допущена заявка, не соответствующая требованиям, сообщила пресс-служба ведомства.

"Новосибирское УФАС выявило нарушение в закупке реагентов для гематологических анализаторов. Уполномоченное учреждение - Управление контрактной системы Новосибирской области - неправомерно допустило к участию в аукционе заявку, не соответствующую требованиям закупки", - сообщили в ведомстве.

ФАС признала обоснованной жалобу компании "Аякс", занимающейся поставками лабораторного оборудования, на действия единой комиссии при проведения электронного аукциона. Комиссия неправомерно признала заявку одного из участников соответствующей требованиям извещения о закупке. Предлагаемые им наборы реагентов не были совместимыми с гематологическими анализаторами заказчика.

"Кроме того, ввиду совершения указанного нарушения при размещении проекта в Единой информационной системе контракта был неправомерно применен понижающий коэффициент к цене контракта, предложенной победителем закупки. Новосибирское УФАС России признало Управление контрактной системы Новосибирской области нарушившим требования закона о контрактной системе", - добавили в ведомстве.