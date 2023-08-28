Полиция Вашингтона задержала подростка, совершившего 10 вооруженных преступлений за сутки

Во время ареста у подростка изъяли четыре единицы оружия и патроны

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Полицейские Вашингтона задержали 16-летнего подростка по обвинению в угоне трех автомобилей и совершении семи вооруженных ограблений за одни сутки. Об этом сообщила местная полиция.

По ее данным, которые привел телеканал Fox News, ночью 23 августа подросток совершил три вооруженных угона автомобилей на юго-востоке столицы. Вечером он осуществил вооруженное ограбление с похищением человека, а уже утром следующего дня - еще шесть подобных преступлений.

"25 августа 2023 года в результате расследования был арестован 16-летний несовершеннолетний молодой человек <...> по обвинению в вышеуказанных преступлениях", - говорится в заявлении полиции.

Во время ареста у подростка были изъяты четыре единицы оружия и патроны. Пока полиция не обнародовала данные о личности подростка, расследование дела продолжается.

Как отметил телеканал Fox News, угон автомобилей является широко распространенной проблемой в столице США, причем преступниками все чаще становятся несовершеннолетние.