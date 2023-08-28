В Москве задержали еще трех человек по делу о массовом отравлении шаурмой

По данным следствия, за медицинской помощью обратились 35 человек

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали гендиректора, его заместителя и закупщика мясной продукции по делу об отравлении более 30 человек в кафе быстрого питания на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

"Задержаны еще трое фигурантов по уголовному делу об отравлении людей в кафе быстрого питания на севере Москвы: генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик мясной продукции - замороженной курицы в бобинах для вертела для приготовления шаурмы. Мужчина 1981 года рождения работал в кафе без официального оформления своей трудовой деятельности", - сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что директор частной организации и его заместитель создали на территории производства условия для изготовления продукции ненадлежащего качества. В свою очередь доставщик не проверял поставляемую продукцию на качество, осуществлял поставку мясной продукции без маркировок, сведений о сроках годности, а также товарно-транспортных накладных, ветеринарных свидетельств, то есть оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, о чем владельцу кафе было известно.

"В ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование на контроле в прокуратуре Москвы", - добавили в прокуратуре.

По данным следствия, с 20 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 35 человек, 28 из них были госпитализированы. Установлено, что все эти люди ели шаурму из "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Савеловский суд Москвы 27 августа арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой.