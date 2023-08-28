В Татарстане в ДТП на трассе погиб один человек

Еще семеро пострадали

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе М7 "Волга" в Арском районе Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону в своем Telegram-канале.

"27 августа в 18:20 на 77-м км автодороги М-7 "Волга", подъезд к городу Кирову, в Арском районе, по предварительным данным, водитель автомобиля Lada XRAY, не выбрал безопасную скорость, при завершении обгона не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Skoda Rapid и Hyundai Solaris", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажир автомобиля Lada погиб. Пострадали семь человек: водитель и три пассажира Lada, а также водитель и два пассажира автомобиля Skoda, среди которых один несовершеннолетний.