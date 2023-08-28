28 августа, 10:37
Военная операция на Украине

Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Мэр города Иван Приходько сообщил, что погибшему было 18 лет

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Один мирный житель погиб в результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

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Ранее он информировал о ранении двух местных жителей в результате обстрела города со стороны ВСУ.

"Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских бандформирований погиб 18-летний мирный житель", - написал он.

Согласно данным, размещенным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ с начала суток шесть раз обстреляли Горловку, выпустив по городу 19 снарядов калибра 152 мм. 

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