Прокуратура Швеции предъявила обвинения задержанному по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В иске, поданном в окружной суд Стокгольма, содержатся два обвинения: незаконная разведывательная деятельность против Швеции и незаконная разведывательная деятельность против иностранной державы

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Прокуратура Швеции приняла решение выдвинуть обвинения в отношении человека, задержанного в конце ноября прошлого года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности.

В иске, поданном в окружной суд Стокгольма в понедельник утром, содержатся два обвинения: незаконная разведывательная деятельность против Швеции и незаконная разведывательная деятельность против иностранной державы. Во втором случае речь идет о преступлениях, которые могут быть связаны с безопасностью Соединенных Штатов.

"[Незаконная] деятельность заключалась в получении данных в виде информации и фактическом приобретении различных объектов, которые российское государство и вооруженные силы не могли приобрести на открытом рынке из-за экспортных правил и санкций", - утверждал в иске прокурор Хенрик Олин. Расследование провела полиция безопасности под руководством прокуроров отдела национальной безопасности.

В конце ноября шведская полиция безопасности (СЕПО) задержала двух человек в пригороде Стокгольма, одного из них отпустили, оставив под подозрением. В операции спецслужб участвовали также военные, спецназ, вертолеты Минобороны. Столь серьезные меры были приняты "с целью недопущения уничтожения материалов, изобличающих шпионскую деятельность". Как сообщили СМИ, речь идет о супружеской паре из России, приехавшей 25 лет назад в королевство из Перми.

Супруги были совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием. Россиянам около 60 лет, в Швеции они в 1999 году получили постоянный вид на жительство, а чуть более 10 лет спустя стали шведскими подданными. Как утверждают местные журналисты, начало незаконной деятельности примерно совпадает со временем натурализации супругов.