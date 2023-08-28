28 августа, 10:30

В Новгородской области мужчина на автомобиле пытался задавить трех человек у ночного клуба

Возбуждено уголовное дело

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Житель Новгородской области на автомобиле попытался задавить трех человек. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В городе Окуловка, на улице Николаева, водитель автомашины Mercedes умышленно совершил наезд на трех граждан, в результате чего двое мужчин и женщина получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь. <...> Возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, около ночного клуба между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они начали драться. Затем один из участников потасовки сел в свой автомобиль и начал наезжать на людей. В итоге водитель сбил трех человек и скрылся с места преступления.

С учетом тяжести инкриминируемого преступления следователь СК РФ будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Теги:
РоссияНовгородская область
© Информационное агентство ТАСС
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