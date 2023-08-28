28 августа, 10:39

В Краснодарском крае в ДТП на трассе М-4 "Дон" погиб один человек

Еще четверо пострадали

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Горячем Ключе, в результате погиб один человек, еще четверо госпитализированы, сообщается в Telegram-канале отдела МВД России по городу Горячий Ключ.

"На ФАД М-4 "Дон" (1 408-й км) водитель, управляя "ВАЗ-2114" и двигаясь со стороны п. Джубга в сторону г. Краснодара, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил занос, выезд на полосу встречного движения и столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем LADA Largus, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в аварии получили множественные травмы водители обоих автомобилей и два пассажира LADA Largus, они госпитализированы. Пассажир автомобиля "ВАЗ-2114" умер до приезда скорой помощи. 

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РоссияКраснодарский край
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