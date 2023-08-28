В Красноярском крае экс-руководителя двух лесничеств осудили на 6,5 года колонии

Игоря Трикмана приговорили за получение взяток и мошенничество

ТАСС, 28 августа. Бывшего руководителя Ачинского и Большеулуйского лесничеств в Красноярском крае и экс-депутата красноярского горсовета Игоря Трикмана приговорили к 6,5 года колонии строгого режима за получение взяток и мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"К 6,5 года колонии строгого режима приговорен экс-руководитель Ачинского и Большеулуйского лесничеств Игорь Трикман. <…> Прокуратура доказала получение 51-летним мужчиной четырех взяток в значительном, крупном размерах (ч. 2, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и совершение крупного мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По материалам дела, летом 2014 года перед санитарно-оздоровительной рубкой в Ачинском районе Трикман обманом получил от подрядчика порядка 1 млн рублей за проведение ряда подготовительных работ (за услугу, которая должна была предоставляться бесплатно, оплату он получил автомобилем Toyota, который оформил на супругу, а затем продал). С 2016 по 2017 год он получил четыре взятки на сумму 875 тыс. рублей от заготовителей древесины за получение прав на вырубку насаждений - ущерб от этого составил более 17 млн рублей.

Трикмана задержали в октябре 2019 года. Ранее он начал сотрудничать со следствием, позже отрицал вину в суде, однако в итоге снова признал ее.