В Кургане произошел пожар на кровле здания метизного завода

В тушении задействованы 27 человек и 8 единиц техники

ТАСС, 28 августа. Пожар произошел в цехе термообработки Курганского метизного завода в Кургане, загорелась кровля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС. Угрозы распространения огня на другие здания нет.

"Курганский метизный завод. Горит кровля одноэтажного здания. Возгорание произошло в цехе термообработки", - сообщили в ведомстве.

Позже поступила информация о локализации возгорания. "В 16:09 (14:09 мск) пожар локализован на площади 200 кв. м", - сообщили в ведомстве, уточнив, что пострадавших нет.

По уточненной информации МЧС, в тушении задействованы 27 человек и 8 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг.

Ранее сообщалось,что в ликвидации задействованы 20 человек и 5 единиц техники.