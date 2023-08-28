В Подмосковье перед судом предстанут три члена преступной банды "Северские"

По данным следствия, обвиняемые совершили более 17 преступлений

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Три члена преступной группировки "Северские" предстанут перед судом в Подмосковье за совершение более 17 преступлений, в том числе покушения на убийство и хранение боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех членов устойчивой вооруженной группы. В зависимости от роли и степени вовлеченности каждого они обвиняются в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении. Члены банды обвиняются в участии в устойчивой вооруженной группе, убийстве, покушении на убийство и приготовлении к убийству двух и более лиц, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатки.

По данным следствия, в мае 1997 года на территории Московского региона была создана банда для вымогательства денег у коммерсантов, убийств и совершения других преступлений. Обвиняемые совершили более 17 преступлений. Так, в мае 1997 года один из них вместе с соучастниками совершил покушение на убийство авторитетного участника ОПГ "Северские", подвергавшего критике решения организатора группировки. "Во время нападения они произвели выстрелы в потерпевшего и его сопровождение", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили в СК, действовали члены банды на территории Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областей вплоть до февраля 2021 года.