28 августа, 11:55
Военная операция на Украине

В ЛНР военнослужащего ВСУ приговорили к 20 годам колонии за обстрелы жилых домов

© СК России

По данным следствия, в результате обстрела погиб мирный житель

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Бойчука за обстрелы фугасными снарядами жилых домов в Попасненском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В суде установлено, что 2 июня 2022 года Бойчук на боевой позиции вблизи поселка Николаевка Попаснянского района ЛНР произвел не менее пяти выстрелов из орудия "Гром", установленного на боевой машине пехоты, по расположенным в населенном пункте жилым домам", - сообщили в ГВП. В результате разрыва осколочно-фугасных снарядов погиб находящийся около одного из домов на улице Мира 82-летний мирный житель.

Суд приговорил Бойчука к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация