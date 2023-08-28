В ЛНР военнослужащего ВСУ приговорили к 20 годам колонии за обстрелы жилых домов

По данным следствия, в результате обстрела погиб мирный житель

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Бойчука за обстрелы фугасными снарядами жилых домов в Попасненском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"В суде установлено, что 2 июня 2022 года Бойчук на боевой позиции вблизи поселка Николаевка Попаснянского района ЛНР произвел не менее пяти выстрелов из орудия "Гром", установленного на боевой машине пехоты, по расположенным в населенном пункте жилым домам", - сообщили в ГВП. В результате разрыва осколочно-фугасных снарядов погиб находящийся около одного из домов на улице Мира 82-летний мирный житель.

Суд приговорил Бойчука к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.