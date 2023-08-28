28 августа, 11:48
Лесные пожары в России

В Свердловской области локализовали все природные пожары

Общая площадь действующих возгораний составляет 233 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты локализовали все природные пожары в Свердловской области за прошедшие сутки. Возгорания действуют в трех муниципалитетах, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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"Сотрудниками Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторами лесных участков локализованы все лесные пожары, действующие в Свердловской области. По данным мониторинга, локализованы и не распространяются три возгорания в Махневском, Серовском и Сосьвинском районах на общей площади 233 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, борьбу с огнем ведут 70 человек, задействовано 6 единиц техники.

По данным Уральского гидрометцентра, 28 августа в Екатеринбурге установилась облачная погода с прояснениями, прогнозируется дождь. Температура опустилась до плюс 16 градусов, скорость ветра 5-10 м/с. В Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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