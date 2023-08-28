В Астраханской области осудили участников ОПГ за попытку сбыта 37 кг наркотиков

Суд приговорил пятерых участников к наказанию в виде лишения свободы на различные сроки от 8 до 12 лет в зависимости от степени участия

АСТРАХАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Наримановский суд в Астраханской области признал виновными пять членов организованной преступной группы в покушении на незаконный сбыт 37 кг наркотических средств и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 12 лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Члены преступной группы признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228. 1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере). За совершение указанных преступлений в зависимости от степени участия осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на различные сроки от 8 до 12 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, судом установлено, что пять участников ОПГ через интернет-магазин получали на территории различных регионов Российской Федерации наркотические средства, которые размещали в тайниках в целях последующего сбыта. Так, весной 2022 года подсудимые разместили в тайниках на территориях Астраханской и Брянской областей мефедрон массой более 4 кг и гашиш массой более 33 кг.

Уточняется, что деятельность преступной группы была пресечена правоохранительными структурами, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.