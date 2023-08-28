В Ноябрьске мужчина устроил стрельбу

На месте работают правоохранители

ТАСС, 28 августа. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сотрудники правоохранительных органов работают на месте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"На данный момент факт стрельбы установлен. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, работают сотрудники", - сказала собеседница агентства, не уточнив информацию о стрельбе по приставам.

В пресс-службе УФССП по ЯНАО также подтвердили ТАСС факт стрельбы. "Действительно, выезжали приставы по исполнительным действиям, действительно, была стрельба, но кто и в кого [стрелял], пока неизвестно", - добавили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что вооруженный мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые прибыли к должнику, чтобы выселить его из квартиры и наложить арест на автомобиль.