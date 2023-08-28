В Москве задержали мужчину, который угрожал пистолетом оппоненту в конфликте

Угрожавший пистолетом, предварительно, был в одежде, схожей с форменным обмундированием военнослужащих

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который во время конфликта на улице Паромной в Москве угрожал своему оппоненту пистолетом, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, у него изъят сигнальный пистолет", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что угрожавший пистолетом, предварительно, был в одежде, схожей с форменным обмундированием военнослужащих. "В дальнейшем установлено, что он не имеет отношения к силовым или правоохранительным ведомствам", - добавили в главке.

В отношении задержанного составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.