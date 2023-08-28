28 августа, 12:44,
обновлено 28 августа, 13:38

В Дагестане завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности завели в Дагестане после нападения на ребенка стаи собак. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале СК России.

Читайте также
Эксплейнер
Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак

"В СМИ размещена информация о том, что на берегу моря в поселке Редукторном Ленинского района в Махачкале стая собак напала на малолетнего ребенка. Мальчик с полученными телесными повреждениями госпитализирован. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По версии следствия, происшествие произошло 27 августа. В нарушение положений федерального и регионального законодательства должностные лица муниципального унитарного предприятия не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на территории города.

Ранее в администрации Махачкалы сообщали, что ребенка после нападения собак доставили в больницу с укусом, ссадинами и царапинами. На место происшествия выехала бригада для отлова. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация