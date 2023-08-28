28 августа, 12:43

В Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка

© Официальный Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Шестилетнего мальчика госпитализировали

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудник службы доставки на электровелосипеде сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, ребенку потребовалась медицинская помощь.

"Днем 28 августа на Черноморском бульваре сотрудник службы доставки, двигаясь на электровелосипеде, сбил малолетнего ребенка. Шестилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила мать пострадавшего ребенка, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал с места происшествия. По данному факту проводится проверка, устанавливается личность виновника происшествия. 

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© Информационное агентство ТАСС
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