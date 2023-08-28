В Челябинске обнаружили более 16 тыс. л нелегального пива и пивных напитков

Сотрудники правоохранительных органов изъяли алкогольную продукцию

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Представители Росалкогольрегулирования совместно с полицейскими обнаружили и изъяли в Челябинске более 16 тыс. л нелегального пива и пивных напитков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

"Представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Челябинску установлен факт нелегального оборота алкогольной продукции (пиво и пивные напитки) различной емкости и наименований общим объемом более 16 тыс. л без фиксации в ЕГАИС", - говорится в сообщении.

Нелегальный товар нашли при осмотре помещения на улице Потребительской. Алкогольную продукцию изъяли из оборота.