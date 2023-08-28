В Казахстане нейтрализовали планировавшую совершить теракты радикальную группу

Начали семь досудебных расследований по террористическим преступлениям, сообщила пресс-служба лидера страны Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ермек Сагимбаев в ходе встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым сообщил о нейтрализации радикальной группы, планировавшей теракты в республике. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато семь досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено три экстремиста", - говорится в сообщении.

Глава КНБ проинформировал президента об основных итогах деятельности ведомства с начала третьего квартала 2023 года, а также о планах на предстоящий период.

"Главе государства также была представлена информация о результатах работы по оздоровлению криминогенной ситуации. В частности, пресечена деятельность пяти общественно опасных преступных групп. Ликвидировано два канала незаконного оборота оружия, совместно с полицией обнаружено 12 схронов. Всего изъято 59 единиц оружия, 3 гранаты и 3 339 боеприпасов", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках борьбы с наркобизнесом прекращена деятельность семи лабораторий, восьми международных и региональных каналов наркотрафика. Изъято свыше 660 кг наркотиков и 17 тонн прекурсоров.