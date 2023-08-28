В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу

По данным следствия, он поджег две бутылки с горючей смесью и бросил их в окно здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Суд отправил в СИЗО мужчину, который пытался поджечь пункт отбора на военную службу по контракту в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Семенова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Покушение на террористический акт". Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Семенову стражу до 25 октября", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, 26 августа в пятом часу дня Семенов подошел к дому №4 в Подъездном переулке, где размещается городской пункт отбора на военную службу по контракту, поджег две бутылки с горючей смесью и бросил их в окно здания, однако его задержали на месте происшествия. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Следствие полагает, что мужчина пошел на преступление, вступив в сговор с неустановленными лицами. Обвинение в покушении на теракт ему предъявили 28 августа.