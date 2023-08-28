На кровле административного здания на ВДНХ произошел пожар

Огонь удалось быстро локализовать

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло на кровле здания на ВДНХ в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На кровле административного здания на ВДНХ произошло возгорание. Его площадь составляет 10 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожарные прибыли на место по повышенному рангу сложности, но он был понижен после разведки. Огонь удалось быстро локализовать.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. По данным из открытых источников, в здании расположены административные органы ВДНХ и столовая. Рядом находится колесо обозрения "Солнце Москвы".