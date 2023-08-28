Гособвинение запросило восемь лет колонии обвиняемому в стрельбе в ребенка на Урале

Девочку доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Гособвинитель на заседании в Алапаевском городском суде Свердловской области попросил назначить восемь лет колонии общего режима мужчине, обвиняемому в стрельбе в девочку в селе Нижняя Синячиха в июне 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Государственный обвинитель попросил суд назначить подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А также просил удовлетворить заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на общую сумму 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 22 июня 2022 года. Следствие установило, что мужчина 1972 года рождения вечером в ограде дома выстрелил из своего охотничьего длинноствольного нарезного односнарядного карабина модели "ТОЗ-16" в сторону дома на улице Красноармейской, возле которого находились трое детей. Пуля попала в голову одной из девочек, в результате чего она получила открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую с тяжелым ранением доставили в больницу.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия к гражданину и оружия", п. "б", "в", "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, общеопасным способом, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия".