В Калмыкии ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами оценили в 5,7 млн рублей

Проведенное специалистами исследование показало существенное превышение концентраций загрязняющих веществ в грунте

ЭЛИСТА, 28 августа. /ТАСС/. Компания, занимающаяся разведкой и добычей полезных ископаемых, допустила загрязнение земельных участков нефтепродуктами на двух месторождениях в Калмыкии. Причиненный вред почвам оценили в 5,7 млн рублей, сообщила пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

"В Межрегиональное управление Росприроднадзора поступила информация Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии о загрязнении земельных участков нефтепродуктами на месторождениях "Манычское" и "Северо-Комсомольское". Управление Росприроднадзора установило, что порча земель произошла по вине ООО "КомсомольскНефть". По расчетам ведомства, общая сумма ущерба почвам по двум месторождениям превысила 5,672 млн рублей", - говорится в сообщении.

На территории Манычского месторождения ведется эксплуатация скважины и печи-подогрева. Вблизи резервуара, в который по трубопроводу поступает добытая нефть из скважины, расположен загрязненный земельный участок.

Результаты лабораторных испытаний проб почв показали существенное превышение концентраций загрязняющих веществ в грунте: нефтепродуктов - в 389,36 раза, хлорид-иона - в 1,17 раза, цинка - в 1,14 раза, меди - в 1,25 раза. При осмотре "Северо-Комсомольского" месторождения также выявлена утечка нефти из скважины в почву, допущено превышение концентраций нефтепродуктов в 464,67 раза, цинка - в 1,09 раза.

Нефтедобытчиков призвали добровольно возместить вред окружающей среде, при отсутствии оплаты в установленные сроки управление обратится в суд.