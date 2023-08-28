Задержание экс-сотрудника генконсульства США и беспилотники ВСУ. Главное за 28 августа

Задержание экс-сотрудника генконсульства США

ФСБ задержала и предъявила обвинение бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке гражданину России Роберту Шонову. Его обвиняют в сборе данных о ходе военной операции на Украине. Он признал вину.

По данным силовиков, "с сентября 2022 года Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе специальной военной операции и мобилизационных процессах в регионах России".

В спецслужбе отметили, что дипломатов также планируется допросить.

Уничтожение беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили в районе Люберец беспилотник, летевший по направлению к Москве. Пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Минобороны РФ ранее также сообщило, что средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Брянской областью.

Отражение атак ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили об отражении атак ВСУ в районе Работина и Вербового в Запорожской области.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что подразделения российской группировки войск отразили семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины.

Требование ухода ЧВК "Вагнер" из Белоруссии

Польша и страны Балтии потребовали ухода ЧВК "Вагнер" из Белоруссии. Власти стран также требуют от Минска, чтобы "мигранты немедленно покинули приграничную зону и были отправлены в страны их происхождения".

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что страны в случае инцидентов закроют границу с Белоруссией и все погранпереходы.

"Ситуация на нашей восточной границе, на границе с Белоруссией на протяжении нескольких месяцев осложняется", - сказал он, назвав среди главных угроз рост нелегальной миграции и присутствие в этой стране ЧВК "Вагнер".

Законопроект о повышении маткапитала

В Госдуму внесли законопроект о повышении материнского капитала до 1 млн рублей. Документ подготовили депутаты от ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным. Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", прописав новый размер выплаты.

Так, с 1 февраля 2024 года в случае рождения или усыновления первого ребенка материнский капитал предлагается установить в размере 756 712 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка - 1 млн рублей.