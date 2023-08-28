28 августа, 13:12

Два участника банды Басаева не признали вину в нападении на военных в Чечне в 1999 году

Эрик Романенко/ ТАСС
Вахит Хамзатханов и Тахир Бегельдиев
© Эрик Романенко/ ТАСС

Во время нападения погибли 15 военнослужащих, еще 28 человек пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Двое участников банды Басаева и Хаттаба - Вахит Хамзатханов и Тахир Бегельдиев, обвиняемые в нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне не признали вину в инкриминируемых преступлениях во время заседания в Южном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

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"Нет, вину не признаю по всем преступлениям", - сказали подсудимые, отвечая на вопрос судьи о признании вины после оглашения обвинительного заключения прокурором.

По версии следствия, обвиняемые в 1999 году вступили в состав банды Басаева и Хаттаба. В ее составе рано утром 4 октября 1999 года в станице Червленная Шелковского района Чеченской Республики участники банды, в том числе Хамзатханов и Бегельдиев, дождались появления российских военных и напали на них. В результате убили 15 военнослужащих, еще 28 человек пострадали.

Подсудимым предъявили обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии одного из участников нападения - Романа Гакаева. 

Теги:
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