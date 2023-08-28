28 августа, 13:12
Военная операция на Украине

В ДНР рассказали о состоянии детей, получивших ранения в Донецке

По данным регионального минздрава, двое из них находятся в состоянии средней тяжести

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Два подростка из трех, которые получили ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в состоянии средней степени тяжести, третьего пострадавшего родители забрали для лечения в домашних условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава ДНР.

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В воскресенье вечером трое детей с осколочными ранениями и контузиями доставлены в больницу в Донецке после обстрела Куйбышевского района города со стороны ВСУ. Обстрел производился с применением кассетных боеприпасов.

"Средняя (степень тяжести ран) у двоих", - сообщили в минздраве ДНР. Третий подросток пострадал меньше других. 

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