Прокурор просит по 13 лет лишения свободы двум блогерам за фейки о ВС РФ

Речь идет о Майкле Наки и Руслане Карпуке

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Гособвинитель потребовал заочно приговорить блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя Telegram-канала "Сканер" Руслана Карпука к 13 годам лишения свободы каждого по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Воронин.

"Прокурор во время прений сторон потребовал назначить Наки и Карпуку наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет", - сказал адвокат, представляющий интересы Наки.

По версии обвинения, Наки и Карпук занимались распространением недостоверной информации о российской армии по мотивам политической ненависти. Вину блогеры не признают. Они объявлены в международный розыск.