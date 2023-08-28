Пожар в здании на ВДНХ потушили

По данным экстренных служб, горела обшивка стен

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Небольшой пожар в здании на ВДНХ в Москве ликвидирован, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Возгорание ликвидировано, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По уточненным данным, горела обшивка стен.

Ранее сообщалось, что на кровле административного здания на ВДНХ произошло возгорание на площади 10 кв. м. Пожарные прибыли на место по повышенному рангу сложности, но он был понижен после проведения разведки.

По данным из открытых источников, в здании расположены административные органы ВДНХ и столовая.