В Новой Москве в результате ДТП госпитализировали шестерых детей

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на мачту городского освещения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Водитель минивэна Toyota Isis не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в фонарный столб, в результате чего пострадали шестеро детей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на мачту городского освещения. В автомобиле находились шестеро детей, которых доставили в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

Ранее в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что несколько детей пострадали в дорожной аварии в деревне Каменка Троицкого округа Москвы.

В ГУ МВД добавили, что водитель минивэна не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вместе с тем, по данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали пять человек, в том числе дети. "С места аварии вертолетом в специализированное лечебное учреждение столицы эвакуировали двух детей - мальчика и девочку-подростка", - говорится в сообщении в Telegram-канале. На борту вертолета пациентов сопровождали врачи Центра медицины катастроф Москвы.