Начальника районной полиции в Ростовской области подозревают в пособничестве во взятке

Размер незаконного вознаграждения составил 3 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Начальника отдела полиции Миллеровского района Ростовской области подозревают в пособничестве в передаче взятки в размере 3 млн рублей за изменение статьи обвинения для сына знакомого. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Следственными органами СК России по Ростовской области по материалам, предоставленным УФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника - начальника полиции ОМВД России по Миллеровскому району. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Покушение на посредничество во взяточничестве", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый в качестве посредника получил 3 млн рублей для изменения статьи преступления для сына знакомого, чтобы спасти его от реального срока в колонии. "После получения денежных средств подозреваемый был задержан. Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.