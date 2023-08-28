СМИ: покончивший с собой полковник СБУ в предсмертной записке обвинил в смерти руководство

По информации издания "Страна", Дмитрий Бакаев написал о предвзятом отношении и постоянном унижении чести и достоинства со стороны начальства

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заместитель начальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины (СБУ) полковник Дмитрий Бакаев совершил самоубийство, обвинив в предсмертной записке руководство в постоянных унижениях. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Бакаев был найден в своем рабочем кабинете. Рядом с телом была обнаружена предсмертная записка в виде рапорта, адресованная главе спецслужбы Василию Малюку. В ней офицер обвинил руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства. "На данный момент следствие устанавливает мотивы самоубийства, допрошены уже несколько сотрудников СБУ", - добавил источник.