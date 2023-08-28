28 августа, 14:39

На предприятии в Калужской области обнаружили тело женщины

Возбудили дело

КАЛУГА, 28 августа. /ТАСС/. Тело 21-летней работницы обнаружили на территории предприятия в поселке Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области, сообщила ТАСС пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"На территории предприятия в поселке Полотняный Завод Дзержинского района обнаружено тело 21-летней работницы с телесными повреждениями. По данному факту возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе.

В СК уточнили, что тело нашли накануне. Обстоятельства смерти женщины и лицо, причастное к преступлению, устанавливаются. "Изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКалужская область
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