Суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела об отравлении шаурмой

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще двух фигурантов дела

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Москве отправил под домашний арест фигурантку дела об отравлении более 40 человек шаурмой и курицей-гриль из бистро. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении 57-летней женщины - заместителя генерального директора частной организации-поставщика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Савеловского суда сообщили ТАСС, что мера пресечения избрана в отношении Л. И. Куклиной. Она отправлена под домашний арест на 1 месяц 28 суток, то есть до 25 октября 2023 года.

В прокуратуре добавили, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще двух фигурантов дела.

С 20 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек. Установлено, что все эти люди ели в "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Возбуждено уголовное дело п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

27 августа Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой. Позже были задержаны еще трое фигурантов дела - гендиректор, его заместитель и сотрудник частной фирмы.