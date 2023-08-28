28 августа, 14:53
Военная операция на Украине

Мэр Новой Каховки сообщил об активизации обстрелов со стороны ВСУ за последние две недели

По словам Владимира Леонтьева, ситуация в городе существенно обострилась

ГЕНИЧЕСК, 28 августа. /ТАСС/. Число обстрелов Новой Каховки в Херсонской области резко увеличилось за последние две недели, ситуация существенно обострилась. Об этом ТАСС сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

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"У нас последние две недели резко обострилась ситуация и увеличилось количество обстрелов", - сказал он, уточнив, что украинские военные в основном используют артиллерию для нанесения ударов. По его словам, местные жители уже на дроны "перестали обращать внимание", потому что это постоянное явление.

Мэр рассказал, что на выходных в результате обстрела был ранен молодой человек. "Обстрелы ВСУ постоянно, очень много разрушений. Но нужно отдать должное: наши военные на это отвечают", - подчеркнул Леонтьев.

Он также отметил, что несмотря на непрекращающиеся обстрелы, все административные органы работают, город готовится к новому учебному году. 

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