СМИ: в Йемене похитили двух сотрудников "Врачей без границ"

По информации Al Arabiya, нападение совершили в районе Эль-Иркейн на востоке провинции Мариб

ДУБАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Неизвестные боевики похитили в Йемене двух сотрудников международной гуманитарной организации "Врачи без границ". Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как утверждают его источники в сфере безопасности, сотрудников организации похитили в районе Эль-Иркейн на востоке провинции Мариб. Нападение было совершено на трассе, соединяющей этот регион с провинцией Шабва. Других подробностей канал не приводит.

11 феврале 2022 года пять сотрудников департамента безопасности ООН были похищены неизвестными вооруженными лицами на юге Йемена, когда возвращались в Аден после выездной миссии. Четверо из них являются гражданами Йемена. 11 августа офис генерального секретаря всемирной организации сообщил, что все они освобождены, состояние их здоровья оценивается как хорошее.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В феврале 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что у Йемена появилась реальная возможность для движения к мирному урегулированию конфликта.