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Военная операция на Украине

В Луганске военнослужащего ВСУ приговорили к 14 годам за выстрел из гранатомета по дому

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В результате взрыва осколочной гранаты были повреждены стены, потолок и окна квартиры на пятом этаже здания на проспекте Космонавтов в Северодонецке

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего 115-й механизированной бригады ВСУ Дину Шимана, выстрелившего из гранатомета по многоквартирному дому в Северодонецке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

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"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Шимана к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

По данным следствия, 20 мая 2022 года Шиман на крыше одного из зданий по проспекту Космонавтов Северодонецка произвел из закрепленного на автомате подствольного гранатомета выстрел в сторону многоквартирного жилого дома. В результате взрыва осколочной гранаты были повреждены стены, потолок и окна квартиры на пятом этаже дома.

Шиману было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте. 

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