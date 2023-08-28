28 августа, 15:31

В Москве мужчина избил водителя электросамоката, наехавшего на женщину

Также он сбросил электросамокат в реку

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мужчина избил водителя электросамоката в центре Москвы за наезд на его спутницу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, нарушитель также выбросил электросамокат в реку.

"В полицию поступило сообщение, что на Большом Устьинском мосту молодой человек на арендованном электросамокате совершил наезд на женщину, которая шла в компании двух мужчин. Один из мужчин нанес молодому человеку несколько ударов, взял электросамокат с закрепленным на нем мобильным телефоном и бросил через ограждение моста в реку", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что мужчины после происшествия скрылись. По этому факту проводится проверка, устанавливается личность нападавшего. 

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© Информационное агентство ТАСС
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