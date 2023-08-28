На Кубани возбудили дело после смертельного ДТП с участием участкового

В результате аварии погиб один взрослый и пострадали двое подростков

ТАСС, 28 августа. Следователи в Темрюкском районе Краснодарского края возбудили дело в отношении участкового после ДТП, в котором погиб один взрослый и пострадали двое подростков. По версии следствия, участковый сел за руль пьяным, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"26 августа 2023 года в 5 часов на автомобильной дороге между станицей Голубицкой и п. Пересыпь Темрюкского района, двигаясь на личном автотранспорте LADA Priora в сторону порта Кавказ, участковый уполномоченный полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA Largus под управлением 68-летнего местного жителя. В результате ДТП в автомобиле сотрудника полиции скончался 25-летний пассажир, сам водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних (16 и 17 лет), получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ход расследования взяла на контроль прокуратура Темрюкского района.

Как уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, также были госпитализированы 62-летняя пассажирка автомобиля LADA Largus, а также 23-летний пассажир LADA Priora.

"Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в управлении МВД.