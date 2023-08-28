В Болгарии устроили самосуд над водителем грузовика, сбившим шестилетнего ребенка

Мальчик погиб на месте происшествия

СОФИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Жители болгарского села Везенково устроили самосуд над водителем грузового автомобиля, сбившим шестилетнего ребенка. Мальчик погиб на месте происшествия. Об инциденте сообщила полиция города Бургас.

"Грузовой автомобиль, которым управлял 57-летний водитель, сбил шестилетнего мальчика, вероятно, внезапно выбежавшего на дорожное полотно. После чего к месту происшествия отправились родственники ребенка и устроили над шофером самосуд. Полицейский наряд, прибывший на место, констатировал смерть водителя. Возбуждено уголовное дело. Проводятся процессуально-следственные мероприятия", - говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел около 15 часов (время совпадает с московским).