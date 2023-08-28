28 августа, 15:59
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о повреждении почты и фельдшерского пункта при обстреле ВСУ

По словам главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко, пострадавших нет

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Минеральное в Ясиноватском районе в ДНР, повреждены здания почты, сельской администрации и фельдшерско-акушерский пункт, сообщается в Telegram-канале главы администрации города Дмитрия Шевченко.

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"В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Минеральное (Ясиноватский район) повреждения получили сельская администрация, почта, фельдшерско-акушерский пункт, дома частного сектора", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Всего с начала дня по Ясиноватскому району было выпущено 12 снарядов. 

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