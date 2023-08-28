В Москве заочно арестованы три судьи из Литвы за приговор россиянам за события 1991 года

Мера пресечения избрана на два месяца с момента их задержания или экстрадиции

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал трех судей из Литвы, которых российская сторона считает причастными к незаконному приговору гражданам РФ по делу о событиях января 1991 года в Вильнюсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заочного ареста трем судьям из Литвы: Айнору Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу. Мера пресечения избрана на два месяца с момента их задержания или экстрадиции",- сказали в пресс-службе.

В декабре 2022 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что участвовавшим в процессе над россиянами судьям Айноре Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда о лишении свободы граждан Российской Федерации. Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых.

После этого министр юстиции Литовской Республики Эвелина Добровольска обратилась к еврокомиссару ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу с просьбой защитить судей Литвы от заочного обвинения в РФ.

27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда вынесла приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Они признаны виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Мель был приговорен к семи, Иванов - к четырем годам тюремного заключения.